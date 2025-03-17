«Время Калевалы» для поколения Пушкинской карты

Материал опубликован в №2 печатной версии газеты «Культура» от 27 февраля 2025 года. Грантовую поддержку Минкультуры РФ получила Карельская государственная филармония с проектом, посвященным карело-финскому эпосу «Калевала».
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