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Дикий Юг - Природа Юга России

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«Я молю Тебя послать ангелов»: доведенная до отчаяния Орбакайте обратилась к Богу

«Я молю Тебя послать ангелов»: доведенная до отчаяния Орбакайте обратилась к Богу

Фото: Соцсети В день своего рождения Кристина Орбакайте обратилась к Богу с молитвой о защите. «Я молю Тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы и от вреда всякого зла», — написала она в Instagram*.

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