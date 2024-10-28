Премьер Британии призвал оценить его способности победить проблемы бюджета

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Новый бюджет Великобритании выведет страну на путь долгосрочного роста, говорится в заявлении премьер-министра страны Кира Стармера, которое опубликовали на сайте правительства.
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