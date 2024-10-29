Удар по Google: компания должна выплатить два ундециллиона рублей штрафа

Сумма штрафа содержит 36 нулей. Напоминаем, что суд обязал Google восстановить доступ к заблокированным каналам российских СМИ, а в случае отказа – взыскать штраф в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки.
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