Есть погибшие: появились подробности с места массовой аварии на трассе М-5 "Урал"

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Катав-Ивановском районе.Крупное дорожно-транспортное происшествие, которое сильно затруднило проезд по федеральной автодороге "Москва — Челябинск", зарегистрировано утром 19 августа.
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