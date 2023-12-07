ФОМ: более 70% россиян считают, что Путину нужно баллотироваться на новый срок

РИАМО - 7 дек. Свыше 70% россиян, опрошенных фондом «Общественное мнение» сообщили, что президенту РФ Владимиру Путину нужно баллотироваться на новый срок, передает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора проектов фонда Ларису Паутову.
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