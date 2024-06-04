Микропластик может накапливаться в сердечных тканях человека

Его обнаружили по анализам образцов тканей сердца и крови у пациентов, перенёсших кардиооперации.В результате исследования, проведённого группой специалистов, было установлено, что микропластик может накапливаться в тканях сердца и других органах человека.
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