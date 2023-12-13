Посол Антонов: поездка Зеленского в Вашингтон оказалась пустой

РИАМО - 13 дек. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон оказалась пустой, поскольку он не смог убедить власти Америки в том, что Украина важнее безопасности США, сообщает ТАСС.
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