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Царьград

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Решение по Одессе принято: "Интересно, что теперь сделают Румыния и Болгария?"

Решение по Одессе принято: "Интересно, что теперь сделают Румыния и Болгария?"

Оставить украинский режим без выхода к морю. Такое решение читается в изменении стратегии нанесения ракетных ударов по портовой инфраструктуре Северного Причерноморья.

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