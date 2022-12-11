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WP: фантазии Зеленского отнять Крым делает переговоры с РФ невозможными

WP: фантазии Зеленского отнять Крым делает переговоры с РФ невозможными

Непоколебимое желание президента Украины Владимира Зеленского захватить военным путем Крым у России делает возможные переговоры абсолютно невозможными, сообщает информационный портал RB Новости, ссылаясь на зарубежное издание The Washington Post.

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