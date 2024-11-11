В калужском правительстве рассказали, сколько врачей работают в регионе

На утреннем заседании областного правительства глава Минздрава Константин Пахоменко сообщил, сколько в данный момент в регионе работают врачей и медработников «среднего звена»На утреннем заседании областного правительства глава Минздрава Константин Пахоменко сообщил, что в данный момент в регионе работают 4 тысячи 733 врача и 9 тысяч 700 медработников "среднего звена".