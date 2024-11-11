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Калужские новости

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В калужском правительстве рассказали, сколько врачей работают в регионе

В калужском правительстве рассказали, сколько врачей работают в регионе

На утреннем заседании областного правительства глава Минздрава Константин Пахоменко сообщил, сколько в данный момент в регионе работают врачей и медработников «среднего звена»На утреннем заседании областного правительства глава Минздрава Константин Пахоменко сообщил, что в данный момент в регионе работают 4 тысячи 733 врача и 9 тысяч 700 медработников "среднего звена".

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