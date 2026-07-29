В Госдуме разъяснили, учитываются ли доходы подростков при расчете пособий

Если ребенок подрабатывает во время каникул или после уроков, его зарплата не станет причиной отказа в пособии Доходы несовершеннолетних не учитываются при расчете общего семейного дохода для получения соцвыплат, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.