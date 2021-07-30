Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался по поводу совместной работы в национальной команде нового главного тренера Валерия Карпина и капитана Артема Дзюбы на фоне их старого конфликта.
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался по поводу совместной работы в национальной команде нового главного тренера Валерия Карпина и капитана Артема Дзюбы на фоне их старого конфликта.
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