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Романцев — об отношениях Карпина и Дзюбы: «Перспективы Артема в сборной зависят только от него самого»

Романцев — об отношениях Карпина и Дзюбы: «Перспективы Артема в сборной зависят только от него самого»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался по поводу совместной работы в национальной команде нового главного тренера Валерия Карпина и капитана Артема Дзюбы на фоне их старого конфликта.

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