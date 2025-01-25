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В США уволили ведущего за оскорбление Илона Маска в соцсети

В США уволили ведущего за оскорбление Илона Маска в соцсети

Ведущий метеорологических программ новостного канала штата Милуоки CBS 58 Сэм Куффел был уволен за сообщения за нецензурное высказывание в адрес бизнесмена Илона Маска в связи с тем, что он на инаугурации президента США Дональда Трампа «отдал нацистское приветствие», 24 января сообщает Fox News.

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