Врач Тимаков: волна ковида в России достигнет пика к концу сентября

Заболеваемость коронавирусом в России достигнет пика в середине-конце сентября. Об этом kp.ru рассказал врач-инфекционист, педиатр, главврач медицинского центра "Лидер-Медицина", кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
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