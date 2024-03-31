Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия в одиночку отменила caнкции против Северной Кореи

Россия в одиночку отменила caнкции против Северной Кореи

"Это вето, господа!" Буржуины в истерике. Наши положили большое вето на продление санкций против Северной Кореи.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Надо же когда-то начать противостоять США непосредственно глаза в глаза  в открытую.  В современной России это первый и важный шаг. А северные корейцы всегда были нашими верными друзьями. Оставались такими даже когда мы в угоду США сдуру включили против них санкции, которые нам, да и корейцам, кроме вреда, ничего не принесли. Наконец-то стали расставлять всё по своим местам.
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