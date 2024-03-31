Россия в одиночку отменила caнкции против Северной Кореи

Геннадий Исаков

Надо же когда-то начать противостоять США непосредственно глаза в глаза в открытую. В современной России это первый и важный шаг. А северные корейцы всегда были нашими верными друзьями. Оставались такими даже когда мы в угоду США сдуру включили против них санкции, которые нам, да и корейцам, кроме вреда, ничего не принесли. Наконец-то стали расставлять всё по своим местам.