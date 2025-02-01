Описаны правила дыхательной гимнастики для снятия боли при гастрите

Дыхательная гимнастика может помочь снять боли при гастрите и других заболеваниях ЖКТ, рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова.
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