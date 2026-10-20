“Vice President JD Vance declined to endorse Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s reelection bid, saying he intends to stay out of Israel’s election despite President Donald Trump throwing his support behind the Israeli leader,” Fox News reports.
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