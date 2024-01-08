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Орловский департамент спорта начал проверку инцидента с избиением тренера директором ФК «Орел»

Орловский департамент спорта начал проверку инцидента с избиением тренера директором ФК «Орел»

Департамент физкультуры и спорта Орловской области проводит проверку по факту конфликта, произошедшего на стадионе Ленина в Орле, когда директор ФК «Орел» Никита Фурсин набросился с кулаками на детского тренера Олега Милюкова.

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