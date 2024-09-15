Плохое окружение хороших людей

Почему иногда судьба доброго человека так трагична? Почему у него такое токсичное окружение, – равнодушные потребители, паразиты, иждивенцы, которые не понимают доброго и щедрого человека, не дают развиваться, предают и бросают, как только у него кончаются деньги? ну как же так, что за странная закономерность такая? А вот выйдите на улицу и начните сыпать крошки – налетят голуби.