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Плохое окружение хороших людей

Плохое окружение хороших людей

Почему иногда судьба доброго человека так трагична? Почему у него такое токсичное окружение, – равнодушные потребители, паразиты, иждивенцы, которые не понимают доброго и щедрого человека, не дают развиваться, предают и бросают, как только у него кончаются деньги? ну как же так, что за странная закономерность такая? А вот выйдите на улицу и начните сыпать крошки – налетят голуби.

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