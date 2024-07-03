Эксперты о целях ударов: Россия гасит свет перед решающим ударом в зоне СВО

Фото: коллаж Царьграда. Только за последние полгода наши ракеты выбили из строя ДнепроГЭС; Змиевскую ТЭС, Триполькую ТЭС, "погасили" Добротворскую ТЭС на Львовщине, которая с мощностью 700 МВт входит в топ-10 главных станций Украины.