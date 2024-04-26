В апреле в Симферополе зафиксировано пять температурных рекордов

В апреле в Симферополе было побито пять температурных рекордов. Как уже сообщал «Новый День», первый новый температурный максимум был установлен уже 1 апреля – тогда воздух в крымской столице прогрелся до 27,1 градуса.
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