Почему на картине Айвазовского русская женщина размахивает флагом США

На известной картине российской деревеньки с бревенчатыми домами, церковью и множеством местных жителей в центре композиции расположилась русская тройка, вот только не совсем понятно, почему женщина на этой тройке размахивает американским флагом.
На известной картине российской деревеньки с бревенчатыми домами, церковью и множеством местных жителей в центре композиции расположилась русская тройка, вот только не совсем понятно, почему женщина на этой тройке размахивает американским флагом.
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