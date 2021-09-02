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Почему на картине Айвазовского русская женщина размахивает флагом США

Почему на картине Айвазовского русская женщина размахивает флагом США

На известной картине российской деревеньки с бревенчатыми домами, церковью и множеством местных жителей в центре композиции расположилась русская тройка, вот только не совсем понятно, почему женщина на этой тройке размахивает американским флагом.

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Алексей
Спасибо за информацию.
Ako And
Спасибо интересная информация
Татьяна Сарафанова (Голда)
Впервые об этом узнала....Мы действительно много не знаем...🤔

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