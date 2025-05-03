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Володин попросил проголосовать за предельное количество SIM-карт в одни руки

Володин попросил проголосовать за предельное количество SIM-карт в одни руки

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале опубликовал опрос, в котором попросил россиян ответить, какое максимальное количество оформленных SIM-карт на одни руки они считают приемлемым.

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