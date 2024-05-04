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Карлос Сайнс: «В Майами почти невозможно собрать чистый круг, из-за ветра не знаешь, что случится»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс завершил квалификацию к Гран-при Майами третьим, уступив Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и своему напарнику Шарлю Леклеру.

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