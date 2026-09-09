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The Eurasia Daily news agency

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Dagbladet: Norwegian authorities tried to hide Zelensky's visit to the last

Dagbladet: Norwegian authorities tried to hide Zelensky's visit to the last

Until recently, the Norwegian authorities tried to hide the visit of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, to Oslo for the funeral of King Harald V, avoiding commenting on this topic.

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