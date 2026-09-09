Until recently, the Norwegian authorities tried to hide the visit of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, to Oslo for the funeral of King Harald V, avoiding commenting on this topic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым