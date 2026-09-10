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Регионы России

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Украинцы в Польше боятся говорить на родном языке из-за травли

Украинцы в Польше боятся говорить на родном языке из-за травли

Украинцы, проживающие в Польше, всё чаще сталкиваются с проявлениями травли и враждебного отношения, что вызывает у них страх открыто говорить на украинском языке в общественных местах.

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