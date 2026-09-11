Показана внешность нового кроссовера Jeland C4[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В июне этого года выяснилось, что гамма отечественного бренда Jeland будет состоять не только из бывших моделей марки Jaecoo, но и автомобилей Omoda.
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