В Смоленске завершено строительство каркаса здания онкодиспансера

В министерстве архитектуры и строительства Смоленской области обозначили сроки завершения строительства медучреждения В Смоленске строители завершили работы по возведению каркаса здания онкологического диспансера.
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