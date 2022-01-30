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«Ньюкасл» предлагал 40 млн евро за Фабиана Руиса. «Наполи» отказал

«Ньюкасл» пытался приобрести центрального полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. На днях английский клуб предлагал за 25-летнего испанца 40 млн евро, но неаполитанцы ответили отказом, сообщает журналист Николо Скира.

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