Новую рентгеноустановку установили в отделении детской стоматологии

В Республиканском стоматологическом центре в Петрозаводске появился современный медицинский прибор Новую рентгеноустановку закупили для отделения детской стоматологии Республиканского стоматологического центра в Петрозаводске.
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