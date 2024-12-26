Львова-Белова: две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии

Две семьи с детьми, в том числе мать с новорождённым, вернулись в Россию из Сирийской Арабской Республики, заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
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