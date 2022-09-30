Спикеры ВСК выступили на III Международном HR-Саммите в Нижнем Новгороде

Страховой Дом ВСК выступил партнером III Международного HR-Саммита "Человеческий капитал страны: стратегии лидеров" (12+), который проходит c 28 сентября по 1 октября в Нижнем Новгороде.
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