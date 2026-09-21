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"Ростелеком" рассказал юным инженерам Алтая, как создавать цифровые миры

"Ростелеком" рассказал юным инженерам Алтая, как создавать цифровые миры

Подростки 12–15 лет из малых городов и сёл обучаются современным инженерным практикам, а затем становятся наставниками для младших школьников.

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