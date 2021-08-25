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Разведслужбы США отчитались Байдену о происхождении коронавируса

Разведслужбы США отчитались Байдену о происхождении коронавируса

Специалисты не смогли прийти к единому мнению о появлении вируса. Одна часть экспертов полагает, что патоген "перепрыгнул" от животного к человеку в ходе природного процесса, другая придерживается мнения, что он "сбежал" из лаборатории в Китае".

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