Разведслужбы США отчитались Байдену о происхождении коронавируса

Специалисты не смогли прийти к единому мнению о появлении вируса. Одна часть экспертов полагает, что патоген "перепрыгнул" от животного к человеку в ходе природного процесса, другая придерживается мнения, что он "сбежал" из лаборатории в Китае".
Специалисты не смогли прийти к единому мнению о появлении вируса. Одна часть экспертов полагает, что патоген "перепрыгнул" от животного к человеку в ходе природного процесса, другая придерживается мнения, что он "сбежал" из лаборатории в Китае".
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