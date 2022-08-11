"Всё перекрыто, проезда нет": что происходи на известной дороге Приморья

"Всё перекрыто, проезда нет": что происходи на известной дороге Приморья

Появилась информация происходящего на известной дороге приморья. Речь идёт об дорожном участке в Фурманово.

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