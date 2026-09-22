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Царьград

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Чешская команда обыграла Великобританию в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг

Чешская команда обыграла Великобританию в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Чехии победила Великобританию в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне. Мария Боузкова и Линда Носкова принесли команде победу со счетом 2-0.

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