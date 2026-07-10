Развод после 40 лет совместной жизни и новый строгий образ: как Надежда Кадышева разделила творческую империю с мужем

Новость о переменах в жизни Надежды Кадышевой удивила многих: после сорока лет совместной жизни артистка рассталась с супругом Александром Костюком, кардинально изменила привычный сценический имидж и перестроила управление семейным творческим проектом, фактически разделив ключевые роли со своим сыном Григорием.