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Развод после 40 лет совместной жизни и новый строгий образ: как Надежда Кадышева разделила творческую империю с мужем

Развод после 40 лет совместной жизни и новый строгий образ: как Надежда Кадышева разделила творческую империю с мужем

Новость о переменах в жизни Надежды Кадышевой удивила многих: после сорока лет совместной жизни артистка рассталась с супругом Александром Костюком, кардинально изменила привычный сценический имидж и перестроила управление семейным творческим проектом, фактически разделив ключевые роли со своим сыном Григорием.

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