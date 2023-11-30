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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Scitechdaily: депрессия и тревога повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Scitechdaily: депрессия и тревога повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Тревожность и депрессия действительно оказывают негативное влияние на здоровье сердца и сосудов. Об этом рассказали ученые на прошедших в этом году научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.

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