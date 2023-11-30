Scitechdaily: депрессия и тревога повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Тревожность и депрессия действительно оказывают негативное влияние на здоровье сердца и сосудов. Об этом рассказали ученые на прошедших в этом году научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии