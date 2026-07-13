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Пятый канал

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«Воины, ученые и труженики»: Путин назвал народ Южной Осетии особым

«Воины, ученые и труженики»: Путин назвал народ Южной Осетии особым

Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддерживать развитие Южной Осетии. Об этом стало известно во время встречи главы государства с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым.

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