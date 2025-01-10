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Царьград

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Быстрее бы получка: в Госдуме предлагают разбить январский аванс на две части

Быстрее бы получка: в Госдуме предлагают разбить январский аванс на две части

Это позволит больше получать работникам, оставшимся после праздников без денег.Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предлагает внести в локальные нормативные акты поправки, которые позволяли бы работодателям разбивать январский аванс выплат работника на две части.

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