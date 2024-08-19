В Государственной думе предложили включить в школьную программу курс логики

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением включить курс логики в школьную программу, сообщает ТАСС.
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