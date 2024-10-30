Жители Панозеро высказались против слияния своей школы с кемской

Накануне, 29 октября, в посёлке Панозеро Кемского района состоялся опрос местных жителей: что они думают по поводу слияния двух школ – сельской и городской в Кеми, рассказал в сети депутат Заксобрания Андрей Монастыршин.
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