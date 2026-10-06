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Российские военнослужащие уничтожили роту ВСУ при освобождении Самойловки

Российские военнослужащие уничтожили роту ВСУ при освобождении Самойловки

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS Военнослужащие штурмовых подразделений 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" в ходе освобождения села Самойловка в Запорожской области уничтожили до роты боевиков ВСУ.

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