Россиянам напомнили о неочевидных льготах

Сегодня в России сведены к минимуму ситуации, когда человек не знает о положенных ему льготах, однако информацией о некоторых социальных гарантиях располагают не все, рассказала член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.