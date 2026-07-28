Россиянам напомнили о неочевидных льготах

Сегодня в России сведены к минимуму ситуации, когда человек не знает о положенных ему льготах, однако информацией о некоторых социальных гарантиях располагают не все, рассказала член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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