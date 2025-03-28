Уникальные требования к реставрационным смесям в условиях Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург — город с богатым архитектурным наследием, где каждый дом имеет свою историю. Для сохранения исторического облика реставраторы используют специальные материалы, позволяющие продлить срок службы фасадов и декоративных элементов.
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