В Екатеринбурге умер известный ученый после нападения. «Я считаю, что его убили»

В Екатеринбурге после нападения умер ученый Зезин, СК возбудил дело В Свердловской области двое мужчин избили директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя — ветерана Афганской войны Александра Шанина.
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