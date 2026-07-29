Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Екатеринбурге умер известный ученый после нападения. «Я считаю, что его убили»

В Екатеринбурге умер известный ученый после нападения. «Я считаю, что его убили»

В Екатеринбурге после нападения умер ученый Зезин, СК возбудил дело В Свердловской области двое мужчин избили директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя — ветерана Афганской войны Александра Шанина.

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