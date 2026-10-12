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Аргументы недели

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Росавиация продлила ресурс «Сухого Суперджета» до 20 лет

Росавиация продлила ресурс «Сухого Суперджета» до 20 лет

Росавиация одобрила увеличение назначенного ресурса самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выпущенных до 2022 года с иностранными комплектующими.

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