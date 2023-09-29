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Комментатор «Ф-1» в Латинской Америке: «Слова Марко в адрес Переса – это провокация. Он так пытается мотивировать гонщиков»

Фернандо Торнелло, который комментирует «Формулу-1» в Латинской Америке, работая на ESPN, высказался о скандале с высказываниями Гельмута Марко в адрес Серхио Переса.

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