Десять лет назад здесь состоялась первая битва между украинскими карателями и ополченцами Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал символичным освобождение села Карловка в ДНР, поскольку именно там десять лет назад произошла первая битва между украинскими карателями и ополченцами Донбасса.